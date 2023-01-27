Кафельников объяснил, почему Хачанов проиграл Циципасу в полуфинале Australian Open — 2023
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников объяснил, почему Карен Хачанов проиграл в матче за выход в финал Открытого чемпионата Австралии с греком Стефаносом Циципасом.
«Циципас выиграл за счёт многих компонентов игры. Было ощущение, что Стефанос более смобилизирован. Самое главное — хорошо играл в важных моментах матча. В этом и вся разница.
Должен выразить огромное восхищение тем, что Карен не бросил играть при счёте 0:2. В решающем сете было 4:5 — в итоге выиграл подачу соперника. На тай-брейке проигрывал двойной матчбол, но всё равно продолжал играть», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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