Хачанов в 6-й раз проиграл Циципасу! Грек сразится за титул АО и звание 1-й ракетки мира

Открытый чемпионат Австралии вышел на финишную прямую. В пятницу, 27 января, определялись последние финалисты – в мужском одиночном разряде. А накануне завершились полуфиналы у женщин. В решающий матч пробились чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина, обыгравшая двукратную победительницу Australian Open Викторию Азаренко, и Арина Соболенко, которая остановила сенсационный прорыв на турнире несеяной теннисистки из Польши Магды Линетт. Теперь в субботу Рыбакина попытается выиграть свой второй «Шлем», а Соболенко взять дебютный.

В пятничной программе на Australian Open значилось два интереснейших мужских поединка – Циципас – Хачанов и Джокович – Пол. Первыми путёвку в финал разыгрывали россиянин и грек с русскими корнями. Стоит заметить, что выход в полуфинал АО для Стефаноса – это привычное дело. Он пробился в полуфинал Мельбурна уже в четвёртый раз в карьере (2019, 2021-2023), но до этого момента ни разу дальше по сетке не проходил. На АО-2023 Циципас посеян под третьим номером и после ранних сходов с дистанции Рууда и Надаля оказался самым высокорейтинговым игроком турнира. До полуфинала грек сыграл лишь с одним сеяным – в четвёртом круге он в пяти сетах победил итальянца Янника Синнера (15). Больше никому за весь турнир Стефанос сетов не отдавал.

Что касается Хачанова (18), то по итогам жеребьёвки он оказался в одной четверти с Даниилом Медведевым и в восьмушке с Надалем. Большинство экспертов предсказывали встречу четвёртого круга Надаль – Хачанов и четвертьфинал Надаль – Медведев. Но это не сбылось, как и российский четвертьфинал Хачанов – Медведев. Рафаэль сошёл во втором круге, а Даниил – в третьем. Сетка для Карена «открылась» и он этим с блеском воспользовался. Уже в третьем круге Хачанов столкнулся с крепким американцем Фрэнсисом Тиафо (16), но обыграл его в четырёх сетах. Затем была феерическая победа в четвёртом круге над японцем Нисиокой (31) с двумя «баранками». А в четвертьфинале Карен задавил обидчика Медведева – американца Себастьяна Корду (29), и тому из-за травмы пришлось сняться в третьем сете.

До этого полуфинала Циципас и Хачанов встречались пять раз, и во всех случаях победу праздновал грек. Россиянину за это время удалось взять только два сета – в Роттердаме-2021 и Риме-2022. Тем не менее президент ФТР Шамиль Тарпищев считал, что у Хачанова есть шансы, но ими надо воспользоваться: «Ожидания от игры Хачанова и Циципаса такие, что счёт по личным встречам не в пользу Карена. Однако качество игры Хачанова позволяет не только создать проблемы для Циципаса, но, возможно, даже для собственной победы. Если он будет подавать, как подавал – под 70% первым мячом, будет стабилен в игре – потому что плотность игры Хачанова по корту очень хорошая, он не даёт сделать позиционное преимущество соперникам. Имеется в виду, что он мало даёт шанса атаковать себя, чтобы соперник находился в пределах корта, когда короткий полёт мяча. Если будет такая плотность, как в предыдущем матче, где Корда атаковал из-за задней линии, что не было критично, потому что Хачанов успевал к каждому мячу за счёт того, что был длинный полёт мяча, то шансы выиграть у Хачанова больше».

Сам же Хачанов помнил обо всех проигранных поединках Циципасу и выражал готовность попытаться изменить эту ужасающую статистику: «Помню, что были близкие матчи. Да, мне ещё не удавалось его обыграть. В какой-то степени он – неудобный соперник с его игрой, резаными, подаёт очень хорошо. Буду готовиться, и мне кажется, что перед данным матчем я в лучшей форме, чем был в предыдущие разы».

Первый сет получился упорным, напряжённым и нервным. Циципас вышел вперёд с брейком – 3:1, но Карен сразу же отыгрался – 3:2. Вскоре последовал ещё один обмен брейками – 5:4. Однако в итоге всё решалось на тай-брейке, где преуспел Стефанос – 7:6 (7:2) за 56 минут. Стоит отметить, что у грека были проблемы на первой подаче, да и по ударам навылет небольшое преимущество было у Карена — 12:11, но и невынужденных ошибок было больше у россиянина — 11:9. Тут надо отметить, что Циципас никогда ранее не отдавал матчи на АО, если брал первый сет – 15 из 15.

Публикация доступна на YouTube-канале Australian Open. Права на видео принадлежат Australian Open (ITF).

Во втором сете продолжилась равная борьба до счёта 4:4. Но затем на подаче Хачанова грек получил шанс. При счёте 15:30 теннисисты провели потрясающий розыгрыш – Карен пробил несколько смэшей, однако Стефанос все мячи отразил и под конец шикарным кроссом поставил точку, заработал двойной брейк-пойнт и тут же его реализовал. Этого небольшого преимущества Циципасу хватило, чтобы взять и вторую партию – 6:4.

Публикация доступна на YouTube-канале Australian Open. Права на видео принадлежат Australian Open (ITF).

Судьба третьей партии, а с ней и всего матча казалось должна была решиться в одном гейме. Циципас опять нашёл слабые места в игре Хачанова и сделал брейк почти в самом начале сета – 2:1. После этого Стефанос уверенно вёл поединок к победе, но во время подачи на сет грек дрогнул, и Карен добился обратного брейка – 5:5. Дело дошло до тай-брейка, на котором Циципас снова лидировал, но Хачанов спасся с двойного матчбола и сразу же реализовал сетбол – 7:6 (8:6) за 1 часа 5 минут. Так россиянин взял третий сет в истории противостояния с Циципасом, ну а матч перешёл в четвёртую партию.

После такого невероятного спасения Карен в начале четвёртого сета «зазевался» и отдал свою подачу. Стефанос повёл 3:0 и больше этого преимущества не упустил – 7:6, 6:4, 6:7, 6:3 за 3 часа 24 минуты сражения. Отметим, что за матч Стефанос исполнил 17 эйсов при пяти двойных ошибках. У Карена эти показатели ниже – 10/1. Ключевым показателем в матче стал большой перевес Циципаса по ударам навылет – 64 против 44 у соперника. При этом ошибок теннисисты допустили примерно поровну – 32:33.

Вот так Карен Хачанов в шестой раз проиграл Циципасу и не смог пробиться в финал. Ну а грек впервые в карьере вышел в решающий матч на АО. Там он поборется не только за титул, но и за звание первой ракетки мира. В случае успеха Стефанос сместит Алькараса с первой строчки рейтинга ATP. Соперник Циципаса по финалу определится в матче Джокович – Пол. Что касается Карена, то он провёл блестящий турнир, второй раз в карьере после US Open – 2022 вышел в полуфинал ТБШ и в понедельник поднимется в рейтинге с 20-го на 13-е место.