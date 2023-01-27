Циципас выиграл десятый матч подряд на старте сезона

Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл россиянина Карена Хачанова в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:3, одержав десятую победу подряд в этом сезоне.
24-летний спортсмен одержал четыре победы в рамках United Cup, шесть матчей Циципас выиграл в рамках текущего Australian Open.
Стефанос Циципас во второй раз в карьере выходит в финал турнира «Большого шлема». В 2021 году грек выходил в финал «Ролан Гаррос», в котором уступил Новаку Джоковичу со счётом 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 2:6, 4:6.
В другом полуфинальном матче Australian Open встретятся серб Новак Джокович и американец Томми Пол. Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который покинул этот розыгрыш Australian Open по итогам второго круга.
- 27 января 2023
-
11:56
-
11:40
-
11:11
-
11:02
-
10:52
-
10:44
-
10:43
-
10:40
-
10:31
-
10:24
-
10:19
-
10:16
-
10:06
-
10:05
-
09:37
-
09:29
-
09:29
-
09:21
-
08:30
-
08:23
-
07:48
-
01:00
- 26 января 2023
-
23:33
-
23:10
-
22:30
-
22:19
-
22:00
-
21:45
-
21:26
-
21:14
-
21:10
-
20:40
-
20:11
-
19:03
-
18:47