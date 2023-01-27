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Циципас выиграл десятый матч подряд на старте сезона

Циципас выиграл десятый матч подряд на старте сезона
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Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл россиянина Карена Хачанова в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:3, одержав десятую победу подряд в этом сезоне.

24-летний спортсмен одержал четыре победы в рамках United Cup, шесть матчей Циципас выиграл в рамках текущего Australian Open.

Стефанос Циципас во второй раз в карьере выходит в финал турнира «Большого шлема». В 2021 году грек выходил в финал «Ролан Гаррос», в котором уступил Новаку Джоковичу со счётом 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 2:6, 4:6.

В другом полуфинальном матче Australian Open встретятся серб Новак Джокович и американец Томми Пол. Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который покинул этот розыгрыш Australian Open по итогам второго круга.

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