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Селиваненко: матч Хачанов — Циципас держал зрителей в напряжении до последнего мяча

Селиваненко: матч Хачанов — Циципас держал зрителей в напряжении до последнего мяча
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал поражение Карена Хачанова от Стефаноса Циципаса в полуфинале Australian Open.

«Красивый теннис. Матч держал зрителей в напряжении до последнего мяча. Карен сыграл очень достойно: два тай-брейка, отыгранные матчболы. В начале четвёртого сета — после такой концовки предыдущего — у Карена визуально чуть подсело внимание, но это часто бывает в таких ситуациях.

Для Карена отличный турнир, ещё один полуфинал турнира «Большого шлема» и заряд положительной энергии в начале длинного сезона», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, покинувший этот розыгрыш Australian Open на стадии второго круга.

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