Селиваненко: матч Хачанов — Циципас держал зрителей в напряжении до последнего мяча

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал поражение Карена Хачанова от Стефаноса Циципаса в полуфинале Australian Open.
«Красивый теннис. Матч держал зрителей в напряжении до последнего мяча. Карен сыграл очень достойно: два тай-брейка, отыгранные матчболы. В начале четвёртого сета — после такой концовки предыдущего — у Карена визуально чуть подсело внимание, но это часто бывает в таких ситуациях.
Для Карена отличный турнир, ещё один полуфинал турнира «Большого шлема» и заряд положительной энергии в начале длинного сезона», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, покинувший этот розыгрыш Australian Open на стадии второго круга.
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