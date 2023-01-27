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Новак Джокович без проблем вышел в финал Australian Open, где встретится с Циципасом

Новак Джокович без проблем вышел в финал Australian Open, где встретится с Циципасом
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21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович уверенно обыграл представителя США Томми Пола в полуфинале Australian Open. Встреча проходила на арене Рода Лэйвера.

Джокович одержал победу со счётом 7:5, 6:1, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 22 минуты. Серб выполнил 12 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал семь брейк-пойнтов из 11. На счету Томми Пола четыре эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

В финале Новак Джокович сойдётся с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, который в другом матче полуфинала в четырёх сетах одолел россиянина Карена Хачанова со счётом 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:3. Финал состоится 29 января.

Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который покинул этот розыгрыш Australian Open по итогам матча второго круга.

Australian Open (м). 1/2 финала
27 января 2023, пятница. 11:45 МСК
Новак Джокович
5
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 		6 6    
5 		1 2    
             
Томми Пол
35
США
Томми Пол
Т. Пол
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