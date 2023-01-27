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«Может, Стефанос должен позвонить Медведеву». Хачанов дал совет Циципасу перед финалом AO

«Может, Стефанос должен позвонить Медведеву». Хачанов дал совет Циципасу перед финалом AO
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Российский теннисист Карен Хачанов посоветовал греку Стефаносу Циципасу перед финальным матчем Australian Open с сербом Новаком Джоковичем обратиться с Даниилу Медведеву.

«Что может сделать Стефанос, чтобы победить Новака? Ну если Новак победит, давайте посмотрим матч (полуфинал). На «Шлемах» из нашего поколения, по-моему, никто не побеждал его, кроме Даниила Медведева в финале US Open. Может, Стефанос должен позвонить Даниилу и спросить, что он делал в тот день (улыбается). Не знаю, что будет. Но вы можете посоветовать ему это, когда он придёт (смех в зале)», — сказал Хачанов на пресс-конференции.

Сам Хачанов покинул турнир на стадии полуфинала, проиграв греку со счётом 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (8:6), 3:6.

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