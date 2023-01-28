Видео награждения Алины Корнеевой и Мирры Андреевой после финала юниорского АО

Российская теннисистка Алина Корнеева стала победительницей юниорского Открытого чемпионата Австралии по теннису 2023 года. В финале спортсменка обыграла другую представительницу России Мирру Андрееву со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 7:5.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео церемонии награждения теннисисток:
Права на видео принадлежат Tennis Australia. Посмотреть его можно на Youtube-канале Australian Open TV.
В полуфинале 15-летняя Алина Корнеева обыграла японку Саяку Исии со счётом 2:6, 6:4, 6:2. Мирра Андреева, в свою очередь, выиграла у представительницы Великобритании Раны Акуа Стойбер — 6:3, 6:3.
Также сегодня состоится финал женского одиночного противостояния на Открытом чемпионате Австралии. Белорусская теннисистка Арина Соболенко встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Матч начнётся в 11:30 мск.
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