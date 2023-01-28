Ник Кирьос назвал единственного теннисиста, которому бы хотел помочь в качестве тренера

Финалист Уимблдона-2022, 21-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос ответил, задумывался ли о карьере тренера.

Кирьос проводил в своих социальных сетях рубрику «Вопрос – Ответ». Один из пользователей спросил его: «Будете ли тренировать кого-нибудь или наставлять?»

«Да, мне бы это определённо понравилось! Единственный человек, которому я хочу помочь, — это Хольгер Руне», — ответил Кирьос.

Перед стартом Australian Open – 2023 стало известно, что в колене австралийца образовалась киста, ставшая результатом небольшого надрыва мениска. В первом круге турнира Кирьос должен был играть с россиянином Романом Сафиуллиным, но в результате снялся из-за травмы.

19-летний Руне же дошёл до 1/8 финала AO, где в пяти сетах проиграл россиянину Андрею Рублёву.