Эшли Барти вынесла на арену Рода Лэйвера трофей AO перед финалом Соболенко и Рыбакиной

Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде австралийская теннисистка Эшли Барти появилась на арене Рода Лэйвера перед финалом Открытого чемпионата Австралии. Чемпионка прошлого года вынесла главный трофей соревнований на центральный корт турнира.

Финальная встреча между белоруской Ариной Соболенко и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной уже идёт. Пока теннисистки взяли по гейму на своей подаче. Рыбакина никогда не выигрывала у Соболенко. Счёт личных встреч — 3-0 в пользу Арины.

Летом Барти вышла замуж за игрока в гольф Гарри Киссика. Эшли познакомилась с будущим мужем в 2016 году на поле для гольфа в родном штате – Квинсленде. Позднее, в 2021 году, пара объявила о помолвке.



Напомним, в конце марта 2022 года Эшли Барти неожиданно объявила о завершении карьеры. Она ушла из тенниса в статусе первой ракетки мира, её последним матчем стал финал Открытого чемпионата Австралии — 2022, который она выиграла.