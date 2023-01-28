«Твои слёзы заставили меня плакать». Азаренко трогательно обратилась к Мирзе
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко обратилась к индийской теннисистке Сане Мирзе, завершающей карьеру.
«Просто хочу поздравить тебя с такой карьерой и поблагодарить за то, что вдохновляешь столько девушек, мечтающих о многом! Я надеюсь скоро увидеться с тобой, но твои слёзы радости на корте заставили плакать и меня», — написала белорусская спортсменка в социальных сетях.
Мирза — победительница шести турниров «Большого шлема» (выиграла три в женском парном разряде и три — в миксте). За карьеру она победила на 44 турнирах WTA (один — в одиночном разряде). Зимой теннисистка объявила, что этот сезон станет для неё последним.
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