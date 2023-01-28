Хидзиката и Каблер выиграли Australian Open в мужском парном разряде, впервые играя вместе

Теннисисты из Австралии Ринки Хидзиката и Джэйсон Каблер стали победителями Открытого чемпионата Австралии в мужском парном разряде. В финальном матче Хидзиката и Каблер нанесли поражение паре Юго Нис (Франция) и Ян Зелиньский (Польша) со счётом 6:4, 7:6 (7:4). Финальный матч продолжался всего 1 час и 23 минуты.



Для австралийского дуэта это первая в карьере победа на ТБШ. Примечательно, что они участвовали в турнире, получив уайлд-кард от организаторов, так как ранее никогда не играли вместе. Австралийцы стали пятой парой без посева, выигравшей Australian Open.



«Я должен поблагодарить Ринки. Он стал причиной, по которой мы объединились для участия в этом турнире. Я не был уверен, а потом Ринки предложил мне, я согласился и решил сыграть. Две недели спустя у нас есть этот трофей, так что большое спасибо Ринки», — приводит ATP Tour слова Каблера во время церемонии награждения.