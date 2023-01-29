Соболенко: лучший день в жизни до победы на Australian Open? Когда я встретила парня

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, какой день считала лучшим в своей жизни до победы на Открытом чемпионате Австралии.

«Какой день до этого был лучшим в моей жизни? Когда я встретила своего парня. Думаю, он посмотрит это интервью, так что... (шлёт воздушные поцелуи). Вы же хотели, чтобы я выпила (смех в зале)», — сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.

Возлюбленным спортсменки является бывший хоккеист сборной Беларуси, а ныне ассистент тренера уфимского «Салавата Юлаева» Константин Кольцов.

Напомним, в решающем матче Australian Open Соболенко (5) со счётом 4:6, 6:3, 6:4 обыграла чемпионку Уимблдона-2022 представительницу Казахстана Елену Рыбакину (22). Поединок продлился 2 часа 29 минут. Арина получит $ 1 998 278 за победу на Открытом чемпионате Австралии – 2023, а также 2 тыс. рейтинговых очков.