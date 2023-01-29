«24 часа в Милане». Григор Димитров опубликовал стильные фото

Бывшая третья ракетка мира 31-летний болгарский теннисист Григор Димитров опубликовал в социальных сетях новые стильные фото.
«24 часа в Милане», — подписал фото Димитров.
Фото: из личного архива Григора Димитрова
Фото: из личного архива Григора Димитрова
Ранее Димитров принимал участие в Открытом чемпионате Австралии – 2023. Григор дошёл до третьего круга, где проиграл будущему финалисту сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:7 (7:9), 3:6, 4:6. По ходу соревнований он обыграл россиянина Аслана Карацева и серба Ласло Джере.
За карьеру Григор одержал восемь побед на турнирах уровня ATP, в том числе на Итоговом чемпионате ATP и «Мастерсе» в Цинциннати (США), обоих результатов он достиг в 2017 году.
Лучший результат Димитрова на турнирах «Большого шлема» — это полуфинал (на Уимблдоне в 2014 году, на Australian Open в 2017-м и на US Open в 2019-м).
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