«24 часа в Милане». Григор Димитров опубликовал стильные фото

Бывшая третья ракетка мира 31-летний болгарский теннисист Григор Димитров опубликовал в социальных сетях новые стильные фото.

«24 часа в Милане», — подписал фото Димитров.

Фото: из личного архива Григора Димитрова

Фото: из личного архива Григора Димитрова

Ранее Димитров принимал участие в Открытом чемпионате Австралии – 2023. Григор дошёл до третьего круга, где проиграл будущему финалисту сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:7 (7:9), 3:6, 4:6. По ходу соревнований он обыграл россиянина Аслана Карацева и серба Ласло Джере.

За карьеру Григор одержал восемь побед на турнирах уровня ATP, в том числе на Итоговом чемпионате ATP и «Мастерсе» в Цинциннати (США), обоих результатов он достиг в 2017 году.

Лучший результат Димитрова на турнирах «Большого шлема» — это полуфинал (на Уимблдоне в 2014 году, на Australian Open в 2017-м и на US Open в 2019-м).