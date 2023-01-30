Джокович лидирует в чемпионской гонке АТР, Хачанов идёт третьим

ATP опубликовала обновлённую версию чемпионской гонки в мужском одиночном разряде. По итогам Australian Open её возглавил чемпион соревнований серб Новак Джокович. Второе место занимает финалист турнира грек Стефанос Циципас. Россиянин Карен Хачанов, дошедший в Мельбурне до полуфинала, расположился на третьей строчке. Четвертьфиналист турнира россиянин Андрей Рублёв идет в чемпионской гонке десятым, Даниил Медведев делит 29-е место с американцем Дженсоном Бруксби.



Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».



Чемпионская гонка АТР. 30 января

1. (5) Новак Джокович (Сербия) — 2250 очков.

2. (9) Стефанос Циципас (Греция) – 1425.

3. (44) Карен Хачанов (Россия) – 810.

4. (238) Томми Пол (США) – 740.

5. (12) Бен Шелтон (США) – 540.

6. (16) Себастьян Корда (США) – 510.

7. (45) Иржи Лехечка (Чехия) – 447.

8. (2) Кэмерон Норри (Великобритания) – 415.

9. (1) Тэйлор Фритц (США) – 395.

10. (996) Андрей Рублёв (Россия) — 360.

29. (38) Даниил Медведев (Россия) — 180.

64. (425) Александр Шевченко (Россия) — 108.

69. (38) Аслан Карацев (Россия) — 100.

168. (996) Рафаэль Надаль (Испания) – 45.