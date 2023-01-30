Соболенко лидирует в Чемпионской гонке WTA, Рыбакина – вторая

WTA опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки в женском одиночном разряде. По итогам Australian Open её возглавила чемпионка соревнований Арина Соболенко. Финалистка турнира Елена Рыбакина стала второй. Третью строчку заняла полуфиналистка минувшего Australian Open, белоруска Виктория Азаренко.
В топ-20 Чемпионской гонки WTA остались только две россиянки: Вероника Кудерметова занимает 14-е место, а Дарья Касаткина – 17-е.
Чемпионская гонка WTA. 30 января
1. (1) Арина Соболенко (Беларусь) — 2470.
2. (50) Елена Рыбакина (Казахстан) — 1356.
3. (28) Виктория Азаренко (Беларусь) — 881.
4. (33) Магда Линетт (Польша) — 866.
5. (5) Джессика Пегула (США) — 740.
6. (1) Белинда Бенчич (Швейцария) — 735.
7. (8) Кори Гофф (США) — 520.
8. (37) Донна Векич (Хорватия) — 510.
9. (50) Елена Остапенко (Латвия) — 486.
10. (69) Каролина Плишкова (Чехия) — 456…
14. (7) Вероника Кудерметова (Россия) — 355…
17. (6) Дарья Касаткина (Россия) — 316…
37. (50) Екатерина Александрова (Россия) — 186…
39. (17) Анна Блинкова (Россия) — 169…
48. (88) Варвара Грачёва (Россия) — 144…
56. (50) Людмила Самсонова (Россия) — 126…
59. (111) Диана Шнайдер (Россия) — 111…
67. (71) Анастасия Потапова (Россия) — 97…
69. (35) Анна Калинская (Россия) — 92…
90. (147) Эрика Андреева (Россия) — 48.
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