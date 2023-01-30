Кафельников: Не думаю, что Рублёв может подняться выше, пока что 5-е место — его максимум

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил положение российских теннисистов в обновлённом рейтинге ATP.



«Не думаю, что Рублёв может подняться выше. Пока что пятое место — это его максимум. Я согласен с Шамилем Анвяровичем (Тарпищевым) про необходимость плана Б в его игре.



Что касается Медведева, все зависит от него. Сложно сказать, когда он вернётся, так как мы не знаем его планов на турниры, но уверен, что ему по силам вернуться в топ-10», — приводит слова Кафельникова «РИА Новости Спорт».

Сегодня, 30 января, ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Даниил Медведев потерял четыре позиции и выпал из топ-10. Андрей Рублёв и Карен Хачанов, напротив, поднялись на несколько позиций.