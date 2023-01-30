Экс первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса потерпела шестое подряд поражение
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса (82-е место в рейтинге WTA) проиграла шестой матч подряд, уступив 18-летней Линде Носковой (56-е место в рейтинге WTA) из Чехии на старте турнира WTA-250 в Лионе (Франция).
Встреча первого круга завершилась уверенной победой чешской теннисистки со счётом 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час и 13 минут.
Носкова сделала два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов (67%). На счету испанской теннисистки пять эйсов, одна ошибка на подаче и один реализованный брейк-пойнт из семи возможных (14%).
Во втором круге Линда Носкова встретится с Маяр Шериф из Египта.
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