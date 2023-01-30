Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Экс первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса потерпела шестое подряд поражение

Экс первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса потерпела шестое подряд поражение
Комментарии

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса (82-е место в рейтинге WTA) проиграла шестой матч подряд, уступив 18-летней Линде Носковой (56-е место в рейтинге WTA) из Чехии на старте турнира WTA-250 в Лионе (Франция).

Встреча первого круга завершилась уверенной победой чешской теннисистки со счётом 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час и 13 минут.

Носкова сделала два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов (67%). На счету испанской теннисистки пять эйсов, одна ошибка на подаче и один реализованный брейк-пойнт из семи возможных (14%).

Во втором круге Линда Носкова встретится с Маяр Шериф из Египта.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023