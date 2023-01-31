Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Захарова одержала волевую победу над Шмидловой и вышла во второй круг турнира в Таиланде

Захарова одержала волевую победу над Шмидловой и вышла во второй круг турнира в Таиланде
Комментарии

Российская теннисистка Анастасия Захарова (186-я ракетка мира) обыграла представительницу Словакии Анну Шмидлову (92-я ракетка мира) в матче первого круга хардового турнира категории WTA-250 в Хуахине (Таиланд).

Захарова одержала победу со счётом 3:6, 7:5, 6:3. Продолжительность матча составила 3 часа 6 минут. На счету Захаровой четыре эйса, шесть двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14. Шмидлова пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки на подаче и реализовала 5 брейк-поинтов из 12.

Во втором круге Захарова встретится с победительницей матча между Бьянкой Андрееску (Канада) и Хэрриет Дарт (Великобритания). Турнир продлится до 5 февраля. Его призовой фонд составил $ 259 303.

Хуахин. 1-й круг
31 января 2023, вторник. 12:25 МСК
Анна Шмидлова
92
Словакия
Анна Шмидлова
А. Шмидлова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 3
3 		7 6
         
Анастасия Захарова
186
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023