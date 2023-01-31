Захарова одержала волевую победу над Шмидловой и вышла во второй круг турнира в Таиланде
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Российская теннисистка Анастасия Захарова (186-я ракетка мира) обыграла представительницу Словакии Анну Шмидлову (92-я ракетка мира) в матче первого круга хардового турнира категории WTA-250 в Хуахине (Таиланд).
Захарова одержала победу со счётом 3:6, 7:5, 6:3. Продолжительность матча составила 3 часа 6 минут. На счету Захаровой четыре эйса, шесть двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14. Шмидлова пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки на подаче и реализовала 5 брейк-поинтов из 12.
Во втором круге Захарова встретится с победительницей матча между Бьянкой Андрееску (Канада) и Хэрриет Дарт (Великобритания). Турнир продлится до 5 февраля. Его призовой фонд составил $ 259 303.
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