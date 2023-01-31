Шетт: доминирование Свёнтек может закончиться в этом сезоне

Победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде, бывшая седьмая ракетка мира, ныне телеведущая Eurosport Барбара Шетт считает, что преимущество первой ракетки мира Иги Свёнтек из Польши в этом сезоне может быть не таким явным, как раньше.
«Чего люди могут ожидать от женского тура? Чего угодно. Помните, Свёнтек доминировала на протяжении всего прошлого сезона, но в этом году, я думаю, всё будет совсем по-другому.
Конечно, Ига продолжит бороться, но также будут Соболенко, Рыбакина, Пегула… Это будет очень интересно, и мы увидим много разных финалов на турнирах «Большого шлема». Единоличное господство Свёнтек может закончиться», — приводит слова Шетт Eurosport.
В прошлом сезоне Ига Свёнтек повторила рекорд Мартины Хингис по количеству выигранных матчей подряд. На счету обеих теннисисток по 37 побед.
- 31 января 2023
-
17:50
-
16:50
-
16:34
-
16:00
-
15:41
-
15:33
-
15:20
-
15:13
-
15:00
-
14:44
-
14:20
-
13:36
-
13:13
-
12:54
-
12:23
-
12:19
-
12:15
-
11:52
-
11:40
-
11:20
-
11:16
-
10:49
-
10:29
-
10:05
-
09:49
-
09:37
-
09:29
-
09:15
-
00:18
- 30 января 2023
-
23:04
-
20:09
-
18:03
-
16:47
-
16:30
-
14:30