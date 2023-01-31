Шетт: доминирование Свёнтек может закончиться в этом сезоне

Победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде, бывшая седьмая ракетка мира, ныне телеведущая Eurosport Барбара Шетт считает, что преимущество первой ракетки мира Иги Свёнтек из Польши в этом сезоне может быть не таким явным, как раньше.

«Чего люди могут ожидать от женского тура? Чего угодно. Помните, Свёнтек доминировала на протяжении всего прошлого сезона, но в этом году, я думаю, всё будет совсем по-другому.



Конечно, Ига продолжит бороться, но также будут Соболенко, Рыбакина, Пегула… Это будет очень интересно, и мы увидим много разных финалов на турнирах «Большого шлема». Единоличное господство Свёнтек может закончиться», — приводит слова Шетт Eurosport.

В прошлом сезоне Ига Свёнтек повторила рекорд Мартины Хингис по количеству выигранных матчей подряд. На счету обеих теннисисток по 37 побед.