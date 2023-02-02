Маю — о Кубке Дэвиса: я очень зол на главу ITF. Мы потеряли четыре года, это провал

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» в парном разряде, француз Николя Маю прокомментировал разрыв контракта между Международной федерацией тенниса (ITF) и компанией испанского футболиста Жерара Пике Cosmos.

«Мы потеряли четыре года. Зрители на новый формат не отреагировали – это был провал. Во Франции Кубок Дэвиса даже не показывали по основным каналам.



Я очень зол на главу ITF Хэггерти. Он постоянно нас разочаровывал. Бернар Гюдичелли тоже несёт огромную ответственность за это фиаско. Он вообще не задаёт себе никаких вопросов. Хотя как глава Федерации тенниса Франции он обязан голосовать в её интересах», — приводит слова Маю журналист Квентин Майне.

Kosmos и ITF прекратили сотрудничество из-за финансовых разногласий. По информации источников, компания Пике обязана была оплачивать каждый розыгрыш Кубка Дэвиса, внося денежные средства в размере € 40 млн. Однако во время пандемии условия были пересмотрены.



От Kosmos поступали выплаты в € 10 млн и € 19 млн. В Международной федерации тенниса надеялись, что к 2023 году выплаты вернутся к прежним объёмам, однако этого не произошло. Стороны не пришли к компромиссу и разорвали контракт.