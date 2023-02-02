Александр Зверев оценил свою физическую форму после раннего вылета с Australian Open

Немецкий теннисист Александр Зверев в преддверии матчей Кубка Дэвиса высказался о своей физической форме.

«У меня всё отлично — то же самое было и в Австралии. Последние несколько недель я провёл, усердно тренируясь, так что нахожусь в хорошей форме. Теперь пришло время перенести это в матчи. Надеюсь, здесь у меня получится показать хороший теннис лучше, чем в Австралии», — цитирует Зверева пресс-служба Кубка Дэвиса.

Зверев покинул Открытый чемпионат Австралии во втором круге. Немец проиграл американцу Майклу Ммо (107-я ракетка мира) со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 3:6, 2:6. После встречи он признался, что находится не в той физической форме, в которой находился до травмы. Александр Зверев получил повреждение на Открытом чемпионате Франции — 2022, после чего не выступал на официальных турнирах до Australian Open — 2023.