Турсунов объяснил неудачное выступление российских теннисисток на Australian Open

Российский тренер Дмитрий Турсунов, работающий в данный момент со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич, прокомментировал неудачное выступление россиянок на прошедшем Открытом чемпионате Австралии.

Напомним, на Australian Open – 2023 ни одна представительница России не смогла выйти во вторую неделю турнира.

«Анастасия Павлюченкова только возвращается, она вполне может показывать хорошую игру, если сможет избежать травм в течение года.



У Даши Касаткиной очень защитный теннис, с таким сложно играть против мощных соперниц. А теннис развивается именно в этом направлении: теннисистки становятся выше, раньше начинают заниматься физподготовкой, они лучше двигаются. На «Шлеме» рано или поздно всё равно встретишь такую соперницу, так что нельзя лишь надеяться на её ошибку.



Что касается Кудерметовой, я не видел её матч с Волынец, но могу предположить, что она, как и большинство болельщиков, ждала от себя более громких результатов. Это уже назревает, рейтинг требует. В такой ситуации можно перегореть, не справиться с давлением, которое сам себе придумал. Предполагаю, что ей надо освоиться в десятке. Она мне нравится как игрок. Вероника среднего роста, но очень атлетична, координирована, много работает над физподготовкой. Она может плотно играть, как Рыбакина, Бадоса, Свёнтек и другие. На мой взгляд, у неё больше потенциал, чем у Даши, так как у неё есть дополнительное оружие. Однако теннис — это не только физическая форма, но и тактика, и психология, и потенциал может так и остаться потенциалом без правильной работы», — сказал Турсунов в интервью GoTennis.ru.