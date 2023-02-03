«Изгои в этом вопросе». Скоро узнаем — ждать ли бана россиян и белорусов на Уимблдоне

Уже прошло полгода с громкого скандала в теннисе: Уимблдон стал единственным ТБШ в 2022-м, запретившим выступать российским и белорусским спортсменам. Идею поддержали не все — многие теннисисты выступили с критикой, а WTA и ATP-туры сразу заявили, что против любой дискриминации. Они же оштрафовали LTA и AELTC (Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета) на общую сумму более чем в $ 2 млн, лишили турнир очков. А также пригрозили британцам исключить LTA из ATP и WTA в случае повторного бана россиян и белорусов — под вопросом будет судьба не только Уимблдона, но и турниров в Истбурне, Ноттингеме и Бирмингеме. Повторится ли история в 2023-м?

Даниил Медведев Фото: Rene Nijhuis/Getty Images

На Уимблдон-2023 пустят российских теннисистов?

В судьбе Уимблдона в 2023 году также пока ничего неясно. На недавнем Australian Open журналисты интересовались у теннисистов текущим статусом. Рублёв, например, сказал, что обсуждения ведутся, но их результаты они узнают через неделю-другую — то есть ждать осталось недолго.

«Последнее, что я слышал — может, неделю назад — объявление (об участии либо неучастии россиян. — Прим. «Чемпионата») будет сделано в ближайшие пару недель. Мы все ждём. Надеюсь, сможем играть. Мне бы хотелось сыграть. Конечно, Уимблдон — один из лучших турниров в спорте», — сказал Андрей Рублёв на пресс-конференции после четвертьфинального матча с Джоковичем.

Андрей Рублев Фото: Graham Denholm/Getty Images

Спросили об этом и победительницу австралийского ТБШ. Белоруска Арина Соболенко признавалась, что пропуск королевского «Шлема» стал для неё тяжёлым испытанием, а ещё ранее в интервью ESPN скептически оценила решение боссов ассоциации лаун-тенниса.



«Я очень разочарована, что спорт каким‑то образом затронут политикой. Мы просто спортсмены, занимающиеся своим делом, вот и всё. Мы не имеем отношения к политике. Если бы все мы могли что‑то сделать, мы бы это сделали, но мы ничего не контролируем. Они запретили нам участвовать в Уимблдоне, и что это изменило? Ничего, и это печальная часть данной ситуации. Очень надеюсь, что сыграю там в 2023 году, только чтобы почувствовать эту атмосферу. Но если нас снова отстранят, меня не будет волновать решение организаторов».

Кажется, обе стороны не готовы идти навстречу друг другу, иначе решение бы давно приняли. Но радует, что теннисистов из России и Беларуси будут отстаивать до конца: туры — коммерческая история, и никто не захочет прощаться с недавними победителями и регулярными четвертьфиналистами ТБШ. После Уимблдона Карен Хачанов дважды врывался в полуфиналы на US Open — 2022 и АО-2023, там же, только на стадии четвертьфиналов останавливался Андрей Рублёв. Виктория Азаренко дошла до полуфинала Мельбурна, а вот её соотечественница Соболенко вообще выиграла турнир. Стоил ли говорить о влиянии игроков этих стран на мировой теннис?

Арина Соболенко Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Кроме того, подтверждает полное доверие туров к игрокам из России и Беларуси недавнее решение АТР принять в Совет игроков Андрея Рублёва. Пятая ракетка мира составит там компанию болгарину Григору Димитрову, испанцам Педро Мартинесу-Портеро, Бернабе Сапата-Миральесу и другим.



«В прошлом году я не согласился с тем, что российским и белорусским теннисистам не позволено сыграть на Уимблдоне. Не соглашусь с этим и в нынешнем году. Но я не знаю, что они собираются делать.



Это ситуация, в которой никто не хочет находиться. Так что, надеюсь, что-то изменится, что позволит им играть. Некоторые из лучших игроков в нашем виде спорта именно из этих двух стран. И я не считаю, что они должны быть наказаны за то, к чему не имеют никакого отношения», — приводит слова экс-теннисиста и ведущего Eurosport Джона Макинроя Reuters.



Предельно ясно выразился президент Немецкой теннисной ассоциации Дитлоф фон Арним. «Моя позиция ясна: мы должны позволить играть без флага спортсменам из этих стран, но не командам. Поэтому считаю правильным, что сборные России и Беларуси исключены из Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг».

Как скандал на АО-2023 отразится на ситуации?

Один из влиятельных теннисных журналистов Бен Ротенберг высказал сомнения, что россиян могут допустить на Уимблдон после скандала на австралийском «Шлеме». «Вся эта ситуация значительно усложнит снятие запрета Уимблдоном. Даже если россияне и белорусы будут участвовать, британцы не захотят повторения этого опыта».

Флаги России Фото: EPA/TASS

Напомним, ещё на первой неделе АО боссы австралийского мэйджора запретили российские и белорусские флаги. При этом ранее на трибуны можно было спокойно проносить символику. Решению ограничить айдентику возмутились не только в посольстве РФ в Австралии и в Федерации тенниса России, но и в австралийском казачестве. Атаман и блогер Семён Бойков призвал противостоять решению боссов Australian Open — толпа фанатов вышла на улицы Мельбурн-парка с флагами, среди которых был и российский триколор с изображением Путина.



«Думаю, что им нужно сделать Australia Open — 2024 зоной без флагов, если их служба безопасности не может это контролировать. Безопасность на турнире была ужасной», — написал Бен Ротенберг.

Если общественность опасается повторения австралийского инцидента, почему бы организаторам не сделать турнир полностью нейтральным — совсем ограничить национальную атрибутику на трибунах? Вполне компромиссное решение, к которому, кажется, британские власти вообще не готовы. Министр культуры и спорта Великобритании Мишель Донелан ещё в январе 2023-го была очень скептически настроена к участию россиян и белорусов на Уимблдоне.



«Последний год подавляющее большинство представителей международного спортивного сообщества стояло плечом к плечу. Великобритания взяла на себя ведущую роль в создании этого международного ответа. Мы понимаем, что спорт не может использоваться для легитимации [происходящего] и что спортсменам, представляющим Россию или Беларусь, следует запретить соревноваться в других странах. Несмотря на широкое осуждение, международные теннисные туры считаются изгоями в этом вопросе. Это неправильный ход со стороны ATP и WTA. Я призываю их тщательно обдумать послание и пересмотреть своё решение».



Хотя опыт 2022 года, кажется, должен заставить Уимблдон задуматься — а нужно ли смешивать спорт и политику и идти на такие теннисные жертвы? Совсем скоро узнаем — готовы ли они и в 2023 году финансово и репутационно страдать?