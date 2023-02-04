«Это лучший момент в карьере? Да». Куако — о матче с Джоковичем на АО

Французский теннисист Энзо Куако поделился впечатлениями от матча с Новаком Джоковичем во втором круге Australian Open – 2023. Матч закончился победой серба в четырёх сетах — 6:1, 6:7, 6:2, 6:0. Куако стал единственным, кто смог выиграть сет у Джоковича по ходу турнира.
«Быть единственным, кто выиграл сет у Новака… Это ничего не меняет! Это громко звучит, но это мало что меняет. Что было здорово, так это то, что я играл очень хорошо. Мы шли ноздря в ноздрю во время второго сета, и это очень позитивно.
Я хотел увидеть, чего стою против такого соперника. Я думаю, что смог извлечь что-то полезное из того матча. Это лучший момент в моей карьере? Да, я так думаю. Мы вели равную игру на протяжении полутора сетов», — приводит слова Куако Tennis Actu.
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