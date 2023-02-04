Маргарита Бетова (Гаспарян) впервые сыграет после рождения сына

Российская теннисистка Маргарита Бетова (Гаспарян) проведёт свой первый турнир после рождения сына. Спортсменка стала мамой 23 декабря 2021 года.
Маргарита заявилась в квалификацию на турнир категории WTA-500, который пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ) с 6 по 12 февраля. Её соперницей станет канадская теннисистка Ребекка Марино, занимающая 70-е место в мировом рейтинге.
Отметим, что Гаспарян в июле 2021 года вышла замуж за белорусского теннисиста Сергея Бетова, взяв его фамилию.
В квалификации турнира также сыграют ещё две россиянки.
Вера Звонарёва, пропустившая большую часть прошлого сезона из-за травмы, встретится с американкой Шелби Роджерс (45-е место в рейтинге).
Анастасия Захарова (186-е место), одержавшая 31 января первую победу в карьере на уровне основных сеток WTA, сыграет с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (44-е место).
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