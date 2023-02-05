Хольгер Руне эмоционально высказался о победе сборной Дании над Индией в Кубке Дэвиса
Поделиться
Датский теннисист Хольгер Руне поделился эмоциями от победы своей сборной над командой Индии в Кубке Дэвиса.
«Какое невероятное удовольствие играть для моих датских болельщиков! Спасибо за несколько прекрасных дней, и очень рад нашей победе над хорошей командой Индии — 3:1», — написал Руне в социальных сетях.
Хольгер Руне принял участие во всех трёх победах национальной команды над Индией. Он одолел Юки Бамбри и Сумита Нагала в одиночном разряде, а также помог своей сборной выиграть парную встречу. За три матча Руне не уступил ни сета.
6 февраля стартует турнир в Монпелье (Франция), на котором датчанин посеян под первым номером. Он пропускает первый круг соревнований.
Полная сетка турнира в Монпелье доступна на «Чемпионате».
Комментарии
- 5 февраля 2023
-
12:01
-
11:39
-
11:03
-
10:55
-
10:45
-
10:20
-
10:02
-
10:02
-
09:38
-
09:22
-
01:30
-
01:00
-
00:43
-
00:22
- 4 февраля 2023
-
23:41
-
23:13
-
22:40
-
21:51
-
21:12
-
20:56
-
17:45
-
17:39
-
17:12
-
16:32
-
15:24
-
14:01
-
13:09
-
12:45
-
12:32
-
12:14
-
11:39
-
11:29
-
10:13
-
09:37
-
09:22
Партнерский контент