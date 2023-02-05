Хольгер Руне эмоционально высказался о победе сборной Дании над Индией в Кубке Дэвиса

Датский теннисист Хольгер Руне поделился эмоциями от победы своей сборной над командой Индии в Кубке Дэвиса.

«Какое невероятное удовольствие играть для моих датских болельщиков! Спасибо за несколько прекрасных дней, и очень рад нашей победе над хорошей командой Индии — 3:1», — написал Руне в социальных сетях.

Хольгер Руне принял участие во всех трёх победах национальной команды над Индией. Он одолел Юки Бамбри и Сумита Нагала в одиночном разряде, а также помог своей сборной выиграть парную встречу. За три матча Руне не уступил ни сета.

6 февраля стартует турнир в Монпелье (Франция), на котором датчанин посеян под первым номером. Он пропускает первый круг соревнований.

Полная сетка турнира в Монпелье доступна на «Чемпионате».