Чжу Линь завоевала первый одиночный титул в карьере
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Китайская теннисистка Чжу Линь (54-е место в мировом рейтинге) стала победителем турнира категории WTA-250 в Хуахине (Таиланд).
В финале китаянка в двух сетах обыграла представительницу Украины Лесю Цуренко, занимающую 136-е место в мировом рейтинге, со счётом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час и 45 минут.
Чжу Линь один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала все семь заработанных брейк-пойнтов. На счету Цуренко ни одного эйса, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 14 (43%).
Это первый титул в одиночном разряде на уровне WTA в карьере 29-летней китаянки.
Турнир в Хуахине проходил с 30 января по 5 февраля. Общий призовой фонд соревнований составил $ 259 303.
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