Павлюченкова и Грачёва вышли в финал квалификации турнира в Линце

Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Варвара Грачёва успешно стартовали в квалификации турнира категории WTA-250 в Линце (Австрия).
Павлюченкова уверенно переиграла представительницу Словакии Викторию Кужмову. Россиянка одержала победу со счётом 6:3, 6:4. Анастасия выполнила пять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти. На счету её соперницы шесть эйсов, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Грачёва расправилась с австрийкой Синьей Краус — 6:2, 6:4. Варвара отметилась одним эйсом, двумя двойными ошибками и четырьмя реализованными брейк-пойнтами из семи. У Краус одна подача навылет, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
В финале квалификации Павлюченкова встретится с победительницей пары Виктория Томова (Болгария) – Барбара Хаас (Австрия). Грачёвой предстоит провести матч с немкой Анной-Леной Фридзам.
- 5 февраля 2023
-
16:11
-
16:03
-
16:00
-
15:55
-
15:44
-
14:03
-
12:49
-
12:01
-
11:39
-
11:03
-
10:55
-
10:45
-
10:20
-
10:02
-
10:02
-
09:38
-
09:22
-
01:30
-
01:00
-
00:43
-
00:22
- 4 февраля 2023
-
23:41
-
23:13
-
22:40
-
21:51
-
21:12
-
20:56
-
17:45
-
17:39
-
17:12
-
16:32
-
15:24
-
14:01
-
13:09
-
12:45