Павлюченкова и Грачёва вышли в финал квалификации турнира в Линце

Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Варвара Грачёва успешно стартовали в квалификации турнира категории WTA-250 в Линце (Австрия).

Павлюченкова уверенно переиграла представительницу Словакии Викторию Кужмову. Россиянка одержала победу со счётом 6:3, 6:4. Анастасия выполнила пять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти. На счету её соперницы шесть эйсов, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Грачёва расправилась с австрийкой Синьей Краус — 6:2, 6:4. Варвара отметилась одним эйсом, двумя двойными ошибками и четырьмя реализованными брейк-пойнтами из семи. У Краус одна подача навылет, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В финале квалификации Павлюченкова встретится с победительницей пары Виктория Томова (Болгария) – Барбара Хаас (Австрия). Грачёвой предстоит провести матч с немкой Анной-Леной Фридзам.