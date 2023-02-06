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Председатель Сейма Литвы резко отреагировала на приезд в страну российского теннисиста

Председатель Сейма Литвы резко отреагировала на приезд в страну российского теннисиста
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Председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен отреагировала на приезд в Вильнюс российского теннисиста Евгения Донского. Ранее спортсмен зарегистрировался для участия в Кубке Витаса Герулайтиса и завершил выступление вчера, 5 февраля, не пройдя квалификацию.

«Мы можем принимать решения. Это вопрос не спортивных федераций, а личное дело государства. Один из самых жёстких методов — обратиться в МИД и рассмотреть возможность недопуска того или иного спортсмена до участия в турнире, объявив его нежелательным», — приводит слова Чмилите-Нильсен LRT.

Кубок Витаса Герулайтиса пройдёт с 6 по 12 февраля в Вильнюсе. Турнир имени известного американского теннисиста литовского происхождения проводится впервые. Помимо Донского, для участия в турнире зарегистрировались белорусские теннисисты Иван Лютаревич и Егор Герасимов.

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