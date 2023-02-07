Бадоса и Мугуруса снялись с турнира WTA-500 в Абу-Даби

Испанские теннисистки Паула Бадоса и Гарбинье Мугуруса не выступят на турнире категории WTA-500, который проходит с 6 по 12 февраля в Абу-Даби (ОАЭ).

Победитель «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) Паула Бадоса не примет участие в турнире из-за болезни, сообщает «Большой теннис Украины». Бадоса в матче первого круга должна была сыграть с россиянкой Людмилой Самсоновой. Теперь её место в основной сетке займёт американка Клэр Лью.

Экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса отказалась от участия по личным причинам. Её заменит представительница Бельгии Исалин Бонавантюр.

Действующим победителем турнира является Арина Соболенко (Беларусь), которая в 2021 году переиграла в финале россиянку Веронику Кудерметову со счётом 6:2, 6:2. В 2022 году турнир не проводился.