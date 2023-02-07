Карлос Алькарас: я хочу снова соревноваться, я никогда не был так долго без тенниса

Экс-первая ракетка мира 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что с нетерпением ждёт возможности вернуться на корт после травмы.

«Я действительно хочу снова соревноваться. Больше, чем когда-либо, потому что я никогда не находился так долго без тенниса. Это тяжело. Но этот перерыв был полезен для меня, чтобы понять, что я могу делать лучше, как на корте, так и вне его», — сказал Алькарас в интервью EFE.

Карлос пропустил старт сезона и Открытый чемпионат Австралии из-за травмы.

В прошлом сезоне Алькарас побил исторический рекорд, до этого принадлежавший 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Новаку Джоковичу. Испанец начал сезон на 32-м месте в рейтинге ATP, а закончил его на первом месте. Это лучший показатель в истории тура для первой ракетки мира по итогам года.

Карлос Алькарас заявлен на турнир категории АТР-250, который пройдёт в Буэнос-Айресе с 13 по 19 февраля.