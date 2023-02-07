Маррей считает, что сможет высоко подняться в рейтинге в ближайшее время

Британский теннисист Энди Маррей высказался о возможном улучшении своего рейтинга после турнира в Дубае. Ранее он получил уайлд-кард на эти соревнования.
«Возвращение на турнир в Дубае принесёт с собой много хороших воспоминаний, но, конечно, самое лучшее — 2017 год и финал с Фернандо Вердаско. Моя физическая форма и уровень игры становятся всё лучше, поэтому соревнования в Дубае дают мне прекрасную возможность: я могу подняться высоко в рейтинге в ближайшее время», — цитирует Маррея пресс-служба турнира в Дубае.
Турнир в Дубае стартует 27 февраля. Соревнования продлятся до 4 марта. На Дубай также заявлен испанец Рафаэль Надаль. Он не играл на этом турнире с 2008 года, поскольку вместо него выбирал Акапулько. Также в ОАЭ планируют выступить российские теннисисты Андрей Рублёв и Даниил Медведев.
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