Маррей считает, что сможет высоко подняться в рейтинге в ближайшее время

Британский теннисист Энди Маррей высказался о возможном улучшении своего рейтинга после турнира в Дубае. Ранее он получил уайлд-кард на эти соревнования.

«Возвращение на турнир в Дубае принесёт с собой много хороших воспоминаний, но, конечно, самое лучшее — 2017 год и финал с Фернандо Вердаско. Моя физическая форма и уровень игры становятся всё лучше, поэтому соревнования в Дубае дают мне прекрасную возможность: я могу подняться высоко в рейтинге в ближайшее время», — цитирует Маррея пресс-служба турнира в Дубае.

Турнир в Дубае стартует 27 февраля. Соревнования продлятся до 4 марта. На Дубай также заявлен испанец Рафаэль Надаль. Он не играл на этом турнире с 2008 года, поскольку вместо него выбирал Акапулько. Также в ОАЭ планируют выступить российские теннисисты Андрей Рублёв и Даниил Медведев.