Людмила Самсонова вышла во 2-й круг турнира в Абу-Даби, выиграв решающий сет со счётом 6:0

19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова пробилась во второй круг турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).

В стартовом матче Самсонова (8) обыграла лаки-лузера американку Клэр Лю со счётом 3:6, 6:2, 6:0. Встреча продлилась 1 час 57 минут. Самсонова шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Лю два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух заработанных.

Отметим, что изначально начинать свой путь на турнире Самсонова должна была матчем с бывшей второй ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой. Однако Паула снялась с соревнований.

Следующей соперницей Самсоновой станет победительница матча Барбора Крейчикова (Чехия) — Елена-Габриэла Русе (Q).