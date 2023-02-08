Элина Свитолина рассказала, как украинские теннисисты убеждали туры отстранить россиян

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что Федерация тенниса Украины и другие правительственные структуры недостаточно помогали игрокам бороться за отстранение россиян и белорусов от международных турниров.

«Мы все пытались убедить руководство WTA в необходимости срочного бана теннисисток из России и Беларуси. Ходили в офисы, общались лично. Но вы же понимаете, что крайне сложно чего-то добиться, когда через несколько дней в ATP-туре первой ракеткой мира становится игрок из России. Кто решится его отстранить? А WTA самостоятельно идти на этот шаг тоже не рискнула.

Мы написали бесчисленное количество обращений, совершали конференц-звонки, общались с руководством туров, ITF и всех турниров «Большого шлема» – результат вам известен. Мы вели переговоры о финансовой помощи для тех украинских игроков, которые больше всего в этом нуждались. На самом деле в эту борьбу было вложено очень много сил и нервов, и для меня очень странным кажется слышать мысли о том, что украинские теннисисты не проявили свою позицию.

Мне кажется, если сравнить количество наших действий с действиями наших национальных спортивных организаций, которые должны прежде всего постараться защищать теннисистов, то будет не очень приятная для них картина. Ведь никто из теннисистов не готов к тому, что нужно писать запросы, готовить презентации и тексты, чтобы теннисные структуры их услышали. Но в итоге мы это делали без какой-либо помощи и поддержки от Украины.

В то же время говорить сейчас о том, что украинские игроки не должны выходить на матчи с россиянами, несколько странно, ведь прошёл уже практически год, а мы так и не увидели какой-либо единой позиции от Федерации тенниса Украины или НОК, что же делать теннисистам? Нужно понимать, что АТР и WTA – это профессиональные структуры, а игроки это, условно говоря, наёмные сотрудники. Если сотрудник не выходит на работу, он не получает зарплату и может получить штраф. В теннисе именно так всё и устроено», — приводит слова Свитолиной «Большой теннис Украины».