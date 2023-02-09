Людмила Самсонова обыграла Барбору Крейчикову и вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби

19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова уверенно вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).



В матче второго круга Самсонова (8) обыграла чешку Барбору Крейчикову со счётом 7:5, 7:6 (8:6). Встреча продлилась 2 часа 25 минут. Самсонова четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 17. На счету Крейчиковой один эйс, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.



В четвертьфинале Самсонова встретится с соотечественницей Вероникой Кудерметовой. Напомним, теннисистки выступают вместе в парном разряде. На этом турнире они проиграли уже в первом круге. Турнир продлится до 12 февраля. Призовой фонд турнира составил $ 780 637.