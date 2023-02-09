Дарья Касаткина одержала непростую победу на старте турнира WTA-500 в Абу-Даби
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Восьмая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина успешно стартовала на турнире категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ), который продлится до 12 февраля.
В матче второго круга первая сеяная Касаткина обыграла представительницу Швейцарии Хиль Белен Тайхман (28-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 6:0, 6:2. Встреча продлилась 1 час 44 минуты. Касаткина ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 16. На счету Тайхман три эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.
Следующей соперницей Касаткиной станет 29-я ракетка мира, представительница Китая Чжэн Циньвэнь, которая ранее в двух сетах обыграла латвийку Елену Остапенко.
Абу-Даби. 2-й круг
09 февраля 2023, четверг. 16:50 МСК
8
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|6
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28
Хиль Белен Тайхман
Х. Тайхман
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