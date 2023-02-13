Тренер Алькараса высказался о потере звания первой ракетки мира

Победитель «Ролан Гаррос» 2003 года, экс первая ракетка мира, бывший испанский теннисист, а ныне тренер Карлоса Алькараса Хуан-Карлос Ферреро не считает, что у его подопечного есть навязчивая идея вернуть себе звание первой ракетки мира.

«Цель быть первым номером всегда в уме, но, естественно, это не навязчивая идея. Карлос ещё молод и тем более он уже побывал на вершине. Прямо сейчас он хочет быть здоровым и иметь возможность регулярно принимать участие в соревнованиях, он хочет показать свой лучший уровень и бороться за победу на турнирах», — приводит слова Ферреро Еurosport.es.

Карлос Алькарас из-за травмы пропустил Australian Open — 2023 и упустил первое место в рейтинге АТР. Первой ракеткой мира по итогам турнира стал серб Новак Джокович.