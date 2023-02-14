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Екатерина Александрова без проблем обыграла Каролину Плишкову в первом круге Дохи

Екатерина Александрова без проблем обыграла Каролину Плишкову в первом круге Дохи
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Российская теннисистка Екатерина Александрова (18-я ракетка мира) обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову (19-й номер мирового рейтинга) в первом круге турнира категории WTA-500 в Дохе.

Екатерина Александрова одержала уверенную победу со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность матча составила 53 минуты. Плишкова выполнила одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из пяти. На счету Александровой 10 эйсов, четыре ошибки на подаче и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.

В следующем круге Екатерина Александрова встретится с гречанкой Марией Саккари, которая в первом раунде одолела китаянку Чжэн Циньвэнь. Турнир в Дохе проходит с 13 по 18 февраля. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.

Доха (ж). 1-й круг
14 февраля 2023, вторник. 20:25 МСК
Екатерина Александрова
18
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		2  
         
Каролина Плишкова
19
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
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