Екатерина Александрова без проблем обыграла Каролину Плишкову в первом круге Дохи

Российская теннисистка Екатерина Александрова (18-я ракетка мира) обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову (19-й номер мирового рейтинга) в первом круге турнира категории WTA-500 в Дохе.



Екатерина Александрова одержала уверенную победу со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность матча составила 53 минуты. Плишкова выполнила одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из пяти. На счету Александровой 10 эйсов, четыре ошибки на подаче и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.



В следующем круге Екатерина Александрова встретится с гречанкой Марией Саккари, которая в первом раунде одолела китаянку Чжэн Циньвэнь. Турнир в Дохе проходит с 13 по 18 февраля. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.