Анастасия Павлюченкова опубликовала свежие фото из Дубая

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте Анастасия Павлюченкова опубликовала на своей странице в соцсети новую запись. Спортсменка показала свежие фотографии из Дубая (ОАЭ).
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНАСТАСИИ ПАВЛЮЧЕНКОВОЙ
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНАСТАСИИ ПАВЛЮЧЕНКОВОЙ
Напомним, в мае 2022 года Анастасия Павлюченкова досрочно завершила сезон из-за травмы колена. В декабре россиянка вернулась в тур, приняв участие в командном выставочном турнире. Теннисистка выступала в паре с австрийским теннисистом Домиником Тимом. Их команда, получившая название «Хоукс», победила в турнире.
На недавнем Открытом чемпионате Австралии в одиночном разряде она вылетела в первом круге, проиграв итальянке Камиле Джорджи, а в паре с Еленой Рыбакиной добралась до третьего круга.
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