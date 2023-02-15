Кирьос: потенциал Руне невероятен, мы бы с ним довольно круто играли в паре
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Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился мыслями о возможной игре в паре с датчанином Хольгером Руне.
«Когда Хольгер захочет, я готов сыграть с ним в паре. Может быть, даже попозже в этом году на маленьком турнире. Я уверен, что мы оба хотели бы играть вместе. Мы могли бы быть довольно крутой парой. Итак, давайте посмотрим. Может быть, я попрошу его.
Потенциал Хольгера невероятен, и он достаточно талантлив, чтобы за свою карьеру выиграть несколько турниров «Большого шлема». Это может иметь большое значение для тенниса», — приводит слова Кирьоса BT Sport.
Хольгер Руне выступает на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Датчанин вышел во второй круг, в двух сетах переиграв представителя Франции Констана Летьена — 6:4, 6:4.
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