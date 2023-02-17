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Димитров пробился в полуфинал турнира в Роттердаме, где может сразиться с Медведевым

Димитров пробился в полуфинал турнира в Роттердаме, где может сразиться с Медведевым
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Бывшая третья ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров пробился в полуфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), который продлится до 19 февраля. Это 43-й полуфинал болгарина на уровне ATP.

В четвертьфинальном матче Димитров одолел представителя Австралии Алекса де Минора со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (8:6). Интересно, что на тай-брейке Григор отыграл двойной матч-пойнт.

Встреча продлилась 2 часа 36 минут. Димитров шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету де Минора четыре эйса, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

За место в финале Димитров сразится с победителем матча Даниил Медведев (Россия,6) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3).

Роттердам. 1/4 финала
17 февраля 2023, пятница. 15:10 МСК
Григор Димитров
28
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 7 8
3 		6 6 6
         
Алекс де Минор
25
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
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