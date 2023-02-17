Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Роттердаме, уверенно обыграв Оже-Альяссима

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), который продлится до 19 февраля.
В четвертьфинальном матче Медведев (6) обыграл восьмую ракетку мира канадца Феликса Оже-Альяссима (3) со счётом 6:2, 6:4. Отметим, что именно Феликс выигрывал данный турнир в 2022 году.
Встреча Медведева с Оже-Альяссимом продлилась 1 час 23 минуты. Медведев четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Феликса один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.
За путёвку в финал соревнований в Роттердаме Медведев сразится с бывшей третьей ракеткой мира болгарином Григором Димитровым.
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