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Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Роттердаме, уверенно обыграв Оже-Альяссима

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Роттердаме, уверенно обыграв Оже-Альяссима
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Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), который продлится до 19 февраля.

В четвертьфинальном матче Медведев (6) обыграл восьмую ракетку мира канадца Феликса Оже-Альяссима (3) со счётом 6:2, 6:4. Отметим, что именно Феликс выигрывал данный турнир в 2022 году.

Встреча Медведева с Оже-Альяссимом продлилась 1 час 23 минуты. Медведев четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Феликса один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

За путёвку в финал соревнований в Роттердаме Медведев сразится с бывшей третьей ракеткой мира болгарином Григором Димитровым.

Роттердам. 1/4 финала
17 февраля 2023, пятница. 18:05 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Феликс Оже-Альяссим
8
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Медведев впервые за год победил игрока топ-10! И теперь наш парень сам в шаге от десятки Медведев впервые за год победил игрока топ-10! И теперь наш парень сам в шаге от десятки
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