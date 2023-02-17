Медведев впервые за год победил игрока топ-10! И теперь наш парень сам в шаге от десятки

Пятница на турнире ATP-500 в Роттердаме стала днём четвертьфиналов. Любопытно, что до этой стадии не дошли два первых номера посева – в первом же круге зачехлил ракетку россиянин Андрей Рублёв (второй номер посева), а в четверг во втором раунде проиграл Стефанос Циципас (1). Грека с русскими корнями остановил итальянец Янник Синнер, не попавший на турнире в число сеяных. В итоге до 1/4 финала смогли добраться только два теннисиста из посева – канадец Феликс Оже-Альяссим (3) и россиянин Даниил Медведев (6). Причём Даниил разгромил во втором круге любимца местной публики Ботика ван де Зандсхулпа, отдав ему всего четыре гейма. А ведь до этого на старте соревнования россиянин с большим трудом справился с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной, позволив тому сделать целых пять брейков.

В 1/4 финала вышли друг на друга два оставшихся сеяных – Медведев и Оже-Альяссим. Для Даниила канадца можно назвать удобным соперником, ведь все предыдущие четыре поединка выиграл как раз россиянин. Хотя многие матчи прошли в упорной борьбе, а последняя их встреча в рамках 1/4 финала превратилась в настоящий триллер с потрясающим камбэком Медведева. Феликс взял два стартовых сета, однако победа в пяти партиях осталась за Даниилом. Перед их пятым поединком россиянин сказал: «Обычно чем дальше по сетке, тем более рейтинговые соперники. Феликс – топ-игрок. Он победил здесь в прошлом году и невероятно провёл концовку сезона. Ожидаю упорную встречу и надеюсь сыграть на лучшем уровне. Чем сложнее соперник, тем лучше должен сыграть ты. Он не будет разбрасываться шансами, будет атаковать. Мне нужно будет сыграть на высоком уровне».

Несмотря на счёт личных встреч 4-0 в пользу Медведева, эксперты считали, что в пятом матче с Оже-Альяссимом россиянину придётся непросто: «На мой взгляд, исход матча будет зависеть от Даниила. Многое решит то, как Даня будет подавать. Может быть, в розыгрышах Оже-Альяссим постарается играть остро, но, если Медведев будет хорошо держать свою подачу, он будет фаворитом», — приводит слова Андрея Ольховского ТАСС. Кстати, на уже упомянутом Australian Open – 2022 Медведев победил двух действующих теннисистов топ-10 – Оже-Альяссима и Стефаноса Циципаса, а третьего – Рафаэля Надаля в финале – не смог, хотя вёл 2:0 по сетам. И с тех пор россиянин больше года неизменно проигрывал теннисистам из десятки рейтинга ATP. К турниру в Роттердаме-2023 эта серия достигла девяти матчей.

Все матчи Медведева с игроками топ-10, начиная с АО-2022:



AO-2022. 1/4 финала. Медведев (вторая ракетка мира) – Оже-Альяссим (9) – 6:7, 3:6, 7:6, 7:5, 6:4.

AO-2022. 1/2 финала. Медведев (2) – Циципас (4) – 7:6, 4:6, 6:4, 6:1.

AO-2022. Финал. Надаль (5) – Медведев (2) – 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5.

Акапулько-2022. 1/2 финала. Надаль (5) – Медведев (2) – 6:3, 6:3.

Майами-2022. 1/4 финала. Хуркач (10) – Медведев (2) – 7:6, 6:3.

Цинциннати-2022. 1/2 финала. Циципас (7) – Медведев (1) – 7:6, 3:6, 6:3.

Астана-2022. 1/2 финала. Джокович (7) – Медведев (4) – 4:6, 7:6, отказ.

ATP Finals – 2022. Группа. Рублёв (7) – Медведев (5) – 6:7, 6:3, 7:6.

ATP Finals – 2022. Группа. Циципас (3) – Медведев (5) – 6:3, 6:7, 7:6.

ATP Finals – 2022. Группа. Джокович (8) – Медведев (5) – 6:3, 6:7, 7:6.

Аделаида-1-2023. 1/2 финала. Джокович (5) – Медведев (7) – 6:3, 6:4.

Поначалу теннисисты присматривались друг к другу и уверенно брали подачи. Но уже в третьем гейме Медведев подобрался к первому брейк-пойнту, который, впрочем, не смог реализовать. Отметим, что Феликс, славящийся своей мощной и точной подачей, в первой партии не совсем удачно вводил первый мяч – 46%, а когда дело доходило до розыгрыша второй подачи, то там уже превосходно действовал Даниил, который выигрывал тогда на приёме в 71% случаев. При счёте 2:2 россиянин всё-таки добился брейка – 3:2, а потом взял ещё одну подачу соперника – 5:2. Во время подачи на сет Оже-Альяссим впервые за матч заработал брейк-пойнты, но Медведев обе угрозы отвёл и взял партию за 37 минут – 6:2.

Второй сет пошёл по другому сценарию. Теннисисты обменялись брейками – 2:2, затем уверенно взяли по своей подаче – 3:3. И тут Даниил вцепился в гейм соперника, заставил канадца ошибаться и добился преимущества – 4:3, которого хватило, чтобы довести матч до победы – 6:2, 6:4 за 1 час 23 минуты.

Вот так Даниил Медведев прервал серию из девяти поражений в матчах с теннисистами топ-10, длившуюся больше года. В полуфинале Роттердама россиянин сразится с Григором Димитровым. Болгарин выбил в пятницу из сетки австралийца Алекса де Минора, который в первом круге заставил зачехлить ракетку Андрея Рублёва. У Даниила с Григором счёт личных встреч – 4-2 в пользу россиянина, но самым памятным из шести поединков для Медведев была встреча на осеннем Индиан-Уэллсе-2021 после его триумфа на US Open. Даниил тогда вёл 6:4, 4:1 с двумя брейками, но умудрился проиграть тот матч. Отметим, что если в субботу Медведев обыграет Димитрова и выйдет в финал, то россиянин вернётся в топ-10, из которого он выпал три недели назад после неудачного выступления на Australian Open.