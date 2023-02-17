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Вероника Кудерметова потерпела разгромное поражение от Свёнтек в полуфинале турнира в Дохе

Вероника Кудерметова потерпела разгромное поражение от Свёнтек в полуфинале турнира в Дохе
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11-я ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова не сумела пробиться в финал турнира категории WTA-500 в Дохе (Катар), который продлится до 18 февраля.

В полуфинале Кудерметова (8) со счётом 0:6, 1:6 проиграла трёхкратной чемпионке турниров «Большого шлема», первой ракетке мира польке Иге Свёнтек (1). Встреча продлилась 57 минут. Кудерметова один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта. На счету Свёнтек один эйс, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из шести заработанных.

За титул 2023 года в Дохе действующая чемпионка Свёнтек сразится с первой ракеткой США Джессикой Пегулой (2). В 2022 году Ига со счётом 6:2, 6:0 обыграла эстонку Анетт Контавейт.

Доха (ж). 1/2 финала
17 февраля 2023, пятница. 19:00 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
0 		1  
         
Вероника Кудерметова
11
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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