«Готовлюсь к тяжёлому матчу». Даниил Медведев — о предстоящей встрече с Димитровым

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев высказался о предстоящей встрече с экс третьей ракеткой мира болгарином Григором Димитровым в полуфинале турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).
«У меня есть план, но Григор постарается придумать свой. Если брать наши последние матчи, то счёт 1-1. Поэтому я всегда говорю, что новый матч – это новый матч, а счёт личных встреч не имеет значения. Я готовлюсь к тяжёлому матчу, он отличный игрок и сегодня совершил невероятный камбэк. Так что я готов к тяжёлой битве», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.
Напомним, в четвертьфинальном матче Роттердама Медведев (6) обыграл восьмую ракетку мира канадца Феликса Оже-Альяссима (3) со счётом 6:2, 6:4.
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