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Кирьос — о медийности Берреттини: могу заверить, вне корта он зарабатывает больше Синнера

Кирьос — о медийности Берреттини: могу заверить, вне корта он зарабатывает больше Синнера
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос резко отреагировал на высказывание двукратного чемпиона «Ролан Гаррос» итальянца Николы Пьетранджели про финалиста Уимблдона-2021 итальянца Маттео Берреттини.

«Синнер – лучший итальянский теннисист на данный момент. Выиграет ли он турнир «Большого шлема»? Если бы мог, я бы поставил на это. Мне кажется, что Берреттини больше интересуют самореклама и спонсоры, чем теннис. Он хороший парень, но его ноги двигаются на корте не так, как должны», — заявил ранее легендарный Пьетранджели.

«Но разве это не его выбор – расставлять приоритеты? Я могу вас заверить в том, что вне корта он зарабатывает больше, чем Синнер, и для некоторых из нас деньги важны», — написал Кирьос в своих социальных сетях.

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