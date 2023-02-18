Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев без проблем обыграл Григора Димитрова и вышел в финал турнира в Роттердаме

Даниил Медведев без проблем обыграл Григора Димитрова и вышел в финал турнира в Роттердаме
Аудио-версия:
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев (11-я ракетка мира) обыграл болгарина Григора Димитрова (28-я ракетка мира) в матче за выход в финал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

В полуфинальном матче Медведев одержал победу со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. Даниил Медведев восемь раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 13. На счету Григора Димитрова ноль эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

В финале турнира в Роттердаме Медведев сыграет с победителем встречи Янник Синнер (Италия) — Таллон Грикспор (Нидерланды). Победитель получит 500 рейтинговых очков и € 387 940.

Роттердам. 1/2 финала
18 февраля 2023, суббота. 17:10 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		2  
         
Григор Димитров
28
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023