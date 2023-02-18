Даниил Медведев без проблем обыграл Григора Димитрова и вышел в финал турнира в Роттердаме

Российский теннисист Даниил Медведев (11-я ракетка мира) обыграл болгарина Григора Димитрова (28-я ракетка мира) в матче за выход в финал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

В полуфинальном матче Медведев одержал победу со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. Даниил Медведев восемь раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 13. На счету Григора Димитрова ноль эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.



В финале турнира в Роттердаме Медведев сыграет с победителем встречи Янник Синнер (Италия) — Таллон Грикспор (Нидерланды). Победитель получит 500 рейтинговых очков и € 387 940.