Варвара Грачёва одержала волевую победу в первом круге турнира в Мериде

Российская теннисистка Варвара Грачёва (89-е место в рейтинге WTA) пробилась во второй круг турнира категории WTA-250, который проходит в Мериде (Мексика). Варвара уступила в финале квалификации, но попала в основную сетку как лаки-лузер.
В первом круге Грачёва встречалась с представительницей Германии Татьяной Марией (72-е место в рейтинге). Матч продолжался один час и 58 минут и завершился победой россиянки в трёх сетах со счётом 3:6, 6:4, 6:2. Во втором сете Варвара уступала с брейком.
Грачёва оформила два эйса, допустила четыре двойных ошибки и реализовала четыре из пяти заработанных брейк-пойнтов (80%). На счету Марии шесть эйсов, три ошибки на подаче и три реализованных брейк-пойнта из десяти.
В следующем круге Грачёва сыграет с действующим победителем турнира американкой Слоан Стивенс.
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