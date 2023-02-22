Варвара Грачёва одержала волевую победу в первом круге турнира в Мериде

Российская теннисистка Варвара Грачёва (89-е место в рейтинге WTA) пробилась во второй круг турнира категории WTA-250, который проходит в Мериде (Мексика). Варвара уступила в финале квалификации, но попала в основную сетку как лаки-лузер.

В первом круге Грачёва встречалась с представительницей Германии Татьяной Марией (72-е место в рейтинге). Матч продолжался один час и 58 минут и завершился победой россиянки в трёх сетах со счётом 3:6, 6:4, 6:2. Во втором сете Варвара уступала с брейком.

Грачёва оформила два эйса, допустила четыре двойных ошибки и реализовала четыре из пяти заработанных брейк-пойнтов (80%). На счету Марии шесть эйсов, три ошибки на подаче и три реализованных брейк-пойнта из десяти.

В следующем круге Грачёва сыграет с действующим победителем турнира американкой Слоан Стивенс.