Даниил Медведев уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Дохе

Российский теннисист Даниил Медведев (восьмая ракетка мира) обыграл британца Лиама Броэди (147-я ракетка мира) во втором круге турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар).
Даниил Медведев одержал уверенную победу со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. На счету Лиама Броэди ноль эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти. Даниил Медведев шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из шести возможных.
В четвертьфинале Даниил Медведев встретится с австралийцем Кристофером О'Коннеллом. Турнир продлится до 25 февраля. Призовой фонд составил $ 1 377 025. Отметим, что на прошлой неделе Медведев завоевал титул на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).
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