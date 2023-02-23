Даниил Медведев уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Дохе

Российский теннисист Даниил Медведев (восьмая ракетка мира) обыграл британца Лиама Броэди (147-я ракетка мира) во втором круге турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар).

Даниил Медведев одержал уверенную победу со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. На счету Лиама Броэди ноль эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти. Даниил Медведев шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из шести возможных.

В четвертьфинале Даниил Медведев встретится с австралийцем Кристофером О'Коннеллом. Турнир продлится до 25 февраля. Призовой фонд составил $ 1 377 025. Отметим, что на прошлой неделе Медведев завоевал титул на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).