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Даниил Медведев уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Дохе

Даниил Медведев уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Дохе
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Российский теннисист Даниил Медведев (восьмая ракетка мира) обыграл британца Лиама Броэди (147-я ракетка мира) во втором круге турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар).

Даниил Медведев одержал уверенную победу со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. На счету Лиама Броэди ноль эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти. Даниил Медведев шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из шести возможных.

В четвертьфинале Даниил Медведев встретится с австралийцем Кристофером О'Коннеллом. Турнир продлится до 25 февраля. Призовой фонд составил $ 1 377 025. Отметим, что на прошлой неделе Медведев завоевал титул на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

Доха (м). 2-й круг
22 февраля 2023, среда. 23:00 МСК
Лиам Броэди
147
Великобритания
Лиам Броэди
Л. Броэди
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Даниил Медведев
8
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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