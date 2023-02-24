Бублик отыграл два матчбола у Димитрова и пробился в полуфинал Марселя
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Казахстанский теннисист Александр Бублик оказался сильнее болгарского игрока Григора Димитрова на турнире категории ATP-250 в Марселе (Франция). Встреча проходила на центральном корте «Пале де Спортс» на хардовом покрытии.
Бублик одолел Димитрова со счётом 7:5, 3:6, 7:6 (8:6). Казахстанец выполнил 16 подач навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трёх. На счету Григора Димитрова 14 эйсов, четыре ошибки на подаче и два реализованных брейк-пойнта из трёх. Продолжительность матча составила 2 часа 19 минут.
В полуфинале турнира в Марселе Александр Бублик встретится с представителем Польши Хубертом Хуркачем, который обыграл шведского теннисиста Микаэля Имера на решающем тай-брейке.
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