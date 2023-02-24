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Бублик отыграл два матчбола у Димитрова и пробился в полуфинал Марселя

Бублик отыграл два матчбола у Димитрова и пробился в полуфинал Марселя
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Казахстанский теннисист Александр Бублик оказался сильнее болгарского игрока Григора Димитрова на турнире категории ATP-250 в Марселе (Франция). Встреча проходила на центральном корте «Пале де Спортс» на хардовом покрытии.

Бублик одолел Димитрова со счётом 7:5, 3:6, 7:6 (8:6). Казахстанец выполнил 16 подач навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трёх. На счету Григора Димитрова 14 эйсов, четыре ошибки на подаче и два реализованных брейк-пойнта из трёх. Продолжительность матча составила 2 часа 19 минут.

В полуфинале турнира в Марселе Александр Бублик встретится с представителем Польши Хубертом Хуркачем, который обыграл шведского теннисиста Микаэля Имера на решающем тай-брейке.

Марсель. 1/4 финала
24 февраля 2023, пятница. 19:45 МСК
Григор Димитров
25
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 6 6
7 		3 7 8
         
Александр Бублик
50
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
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